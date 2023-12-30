هل اللقاحات ما زالت فعالة للوقاية من متحور كورونا الجديد؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه على المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: ما زالت اللقاحات فعالة للوقاية من خطر الإصابة بمتحور كورونا الجديد أو أي متحور متوقع ظهوره أو ظهر، اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض أو خطر الإصابة بنسبة كبيرة نظرا لما تقوم به في تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

هل اللقاحات ما زالت فعالة للوقاية من متحور كورونا الجديد؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاحات كوورنا لم تتغير، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والرشح في بعض الحالات، لافتا إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب لزيارته.

هل يستجيب متحور كورونا الجديد للأدوية؟

وأكد «عبدالغفار» أن المتحور الجديد لكورونا يستجيب لكافة الأدوية المخصصة لعلاج أعراض الفيروس، واللقاحات مازالت فعالة، لذلك المتحور لا يدعو للقلق وهو سريع الانتشار نظرا لأنه أحد السلالات الفرعية من متحور أوميكرون، لافتا إلى أن فيروس كورونا ومتحوراته هي فيروسات تنفسية تنتشر خلال فصل الشتاء وتقوية المناعة هي أمر طبيعى يجب الحرص عليها.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد حددت طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد، وقالت الوزارة في بيان لها إنه لابد من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، والحصول على اللقاحات سواء لفيروس كورونا أو الإنفلونزا الموسمية.