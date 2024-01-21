أمطار تضرب الإسكندرية ومطروح اليوم.. و5 تحذيرات لمواجهة نوة الغطاس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود توقعات بأمطار تضرب الإسكندرية ومطروح خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد وغدا الاثنين، بنسبة 60% وتكون متفاوتة الشدة، مع نشاط في الرياح وانخفاض درجات الحرارة، ما تبعه وجود تحذيرات من الأجهزة المعنية بالمحافظتين لمواجهة تقلبات الطقس غير المستقر تزامنا مع تعرضهما لنوة الغطاس.

أمطار تضرب الإسكندرية ومطروح

ورفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ للتعامل تقلبات الطقس اليوم، من خلال المتابعة على مدار الساعة، من غرفة العمليات الرئيسية وجميع الأحياء والمدن، والتنسيق مع شركة الصرف الصحي وفرق التدخل السريع للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أية تجمعات المياه بالشوارع الداخلية والطرق السريعة والدولية والمحاور التي تربط الإسكندرية بالمدن المجاورة.

5 تحذيرات من أمطار الإسكندرية ومطروح

5 تحذيرات لمواجهة تقلبات الطقس

كما وجهت محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب، 5 تحذيرات للمواطنين أثناء سقوط الأمطار، بينها عدم تواجدهم أسفل اللوحات الإعلانية الكبيرة تحسبا لسقوطها بسبب عدم استقرار حالة الطقس اليوم، وعدم لمس الأطفال لأعمدة الكهرباء، والابتعاد عن الأماكن التي يتجمع بها كميات كبيرة من مياه الأمطار، وتقليل السرعات لقائدي السيارات على الطرق الدولية والسريعة، مثل طريق «الإسكندرية - مطروح»، وعدم خروج المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة إلا للضرورة حفاظا علي الصحة العامة لجميع الأهالي، وجاهزية جميع الأجهزة المعنية في مجالس المدن للتعامل مع مستجدات حالة الطقس لحظة بلحظة.