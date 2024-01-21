برلماني: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تعكس دورها المتميز لدعم الأشقاء

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنَّ زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة ولقائه المرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس مكانة مصر ودورها المتميز لدعم الأشقاء الأفارقة.

علاقات تاريخية

وأوضح سلطان في بيان له أنَّ مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية تستوجب دعم مصر للأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية، مؤكّدًا أنَّ هذه الزيارة تستهدف تدخل مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة في دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي.

حقوق الإنسان

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنَّ هذه الزيارة تعكس وتؤكد أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كل الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.

وتابع أنَّ الدولة المصرية نجحت في تقديم العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة والتي ظهرت بقوة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.