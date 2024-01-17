تحرك برلماني لحظر استقدام مدربين ولاعبين أجانب إلى الأندية المصرية

قدّم أشرف أمين عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى البرلمان طلب فيه حظر استقدام مدربين أجانب للعمل في الأندية الرياضية المصرية، وأيضا التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني العالم أجمع منها.

طلب إحاطة لحظر استقدام لاعبين أجانب

وتساءل أمين، في طلب الإحاطة الذي تقدّم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار؟».

وتضمّن طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بإصدار قرار فوري يطبق على الأندية الرياضية المصرية كافة بمختلف اللعبات الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، لوقف التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين في الأندية الرياضية المصرية بشكل فوري.

وطالب عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، اتحاد الكرة وكل رئيس نادٍ رياضي مخلص لوطنه، بوقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية، كما طالب الحكومة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بانضمام مصر إلى تجمع البريكس.