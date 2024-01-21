رفع 1960 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام نحو 17 وحدة محلية بالمحافظة برفع 940 طن قمامة و1020 طن مخلفات صلبة ونواتج تطهير وتقليم أشجار و150 طن أتربة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

حملات في 17 وحدة بالدقهلية

وأشار أن الحملات في محافظة الدقهلية جاءت في ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروه ودكرنس ومحلة الدمنة ومنية النصر والكردي وبني عبيد وتمي الأمديد والمطرية والجمالية والمنزلة وميت سلسيل.

وأكد محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه تم استخدام نحو 128 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب و314 عامل نظافو على مدار3 ورديات.

تنظيف شوارع المنصورة

كما تم تشغيل «المكنسيات» بشارع الجيش وعبد السلام عارف وكوبري المرور والطريق الدائري وكوبري سندوب، وتم رفع ناتج تطهير وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من مدخل مقلب سندوب وأسفل كوبري الجامعة وأسفل كوبري سندوب وأرض الموقف بمنطقة الثلاجة، وتم دهان الأرصفة بحي الجامعة بداية من القرية الأولمبية حتى شارع توشكى وطريق ترعة المنصورية وشارع محمود شاهين.