تحرير 57 محضرا في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

تمكنت إدارة الرقابة التموينية في محافظة الدقهلية، من ضبط 57 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وفق ما أعلنه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أنّ الحملات التموينية في محافظة الدقهلية، شنتها إدارة الرقابة التجارية بالاشتراك مع حملات الإدارات بني عبيد، المنزلة، دكرنس، مركز المنصورة، منية النصر.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط الآتي:

- 2 محضر عدم وجود سجل.

- محضر اختراق النظام (7800 رغيف).

3 محاضر تصرف في دقيق

- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (9 شكائر).

- محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 9 محاضر نقص وزن ما بين 9 و19 جرامًا.

- 28 محضر عدم إعلان الأسعار.

- 3 محاضر عدم إعلان مقررات تموينية (تاجر تمويني).

- 3 محاضر غلق لمحل تمويني في مواعيد العمل الرسمية.

- محضر سلع منتهية الصلاحية.

- 2 محضر سلع بدون فواتير.

- 3 محاضر تجميع مواد بترولية مدعمة.

- محضر سلع مجهولة المصدر.