حملات نظافة مكثفة بمركزي جرجا وساقلتة في سوهاج بالتزامن مع الامتحانات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، حملة نظافة مكثفة بشوارع المدينة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تكثيف رفع القمامة والمخلفات من شوارع سوهاج

وأوضح عاطف الصمطى، رئيس مركز ومدينة جرجا، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة استهدفت تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بجميع القطاعات الثلاثة بالمدينة، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات من القمامة والمخلفات ورفعها بواسطة المكابس المخصصة لذلك.

وأضاف «الصمطى» أنه جرى نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي غرب جرجا، ورفع أكثر من 220 طن من القمامة والمخلفات.

وأكد أن رفع المخلفات جرى بمعرفة قطاع النظافة بالوحدة المحلية، ضمن الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، وخلق بيئة نظيفة وجميلة، تليق بحضارة وتاريخ مركز ومدينة جرجا، عاصمة محافظة سوهاج قديمًا.

وفي مركز ساقلتة شمال محافظة سوهاج، أوضح أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أنه جرى رفع 65 طن مخلفات من محيط المدرسة الثانوية والإعدادية الجديدة، وطريق سفلاق والفارسية بالتزامن مع بداية الامتحانات.

وأضاف «البدري» أن الحملة تأتي ضمن جهود الوحدة المحلية؛ لتوفير البيئة المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.