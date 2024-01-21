نتائج الجولة الـ16 للمجموعة 11 بدوري القسم الثالث «منطقة الإسكندرية» 

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج مباريات الجولة الـ16 لدوري القسم الثالث للمجموعة الـ11، وجدول ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات الجولة الـ16، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة.

نتائج المباريات

وأقيمت 5 مباريات من دوري القسم الثالث «منطقة الإسكندرية»، والتقى فريق بدر مركز شباب إيتاى البارود على ملعب بدر، وخسر أصحاب الأرض بنتيجة 1/3، وفي مباراة مركز شباب أبو حمص مع نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب أبو حمص، فاز الضيوف بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء فريق المنتزة مع مياه البحيرة على ملعب المدينة الشبابية في أبو قير خرجت المباراة بالتعادل السلبي.

جدول الترتيب المجموعة

وفي مواجهة مركز شباب العامرية مع نظيره الترام على ملعب العامرية، فاز الترام بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق مركز شباب كفر بولين على فريق مركز شباب المعمورة على ملعب كفر بولين، بهدف نظيف.

وجاء ترتيب فرق المجموعة بعد مباريات الجولة السادسة عشر كالتالي: