صرف 4 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية ضمن «تكافل وكرامة» بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قيام مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بصرف صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المراكز التابعة للمحافظة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي في الدقهلية.

تقديم مساعدات بـ4 ملايين جنيه للمواطنين بالدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان، أنّ المساعدات في محافظة الدقهلية تمّ صرفها بعد أن تم عمل دراسة كاملة لكل حالة وعمل يحث اجتماعي من أجل التأكد من حاجة الحالة إلي المساعدات.

وأشار إلى أنّه تم الصرف للمبالغ التي تصل إلى 500 جنيه بشكل نقدي من الإدارات الاجتماعية التابع لها، وفي حالة المبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد.

وأوضح أنّه تم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر وهي:

- مساعدات زواج.

- تقديم أجهزة تعويضية.

- كراسٍ متحركة للمعاقين.

- مشروعات تمكين اقتصادي.

- مساعدات مالية.

وأكد المحافظ استمرار المساعدات من خلال عمل بحث مستمر من أجل مساعدة الأسر الأولى والاكثر احتياجا في مختلف المحافظة، على أن يتم المساعدة دون المساس بمشاعرهم أو التصوير عند تقديم المساعدات.