إقبال على حفلة «فوم» بشواطئ الغردقة مع ارتفاع درجة الحرارة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السياح من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على حفلة «فوم على الشواطئ» شمال مدينة الغردقة تزامنا مع ارتفاع معدلات درجة الحرارة، حسب ما أعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر بارتفاع درجات الحرارة في مدن محافظة البحر الأحمر.

إقبال على حفلة فوم على شواطئ الغردقة

وأشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن عددا من الفنادق و المنتجعات السياحية نظمت حفل الفوم على الشواطئ اليوم تزامنا مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة في الغردقة.

ولفت إلى إقبال كبير من السائحين الأجانب من المصريين والأجانب من جنسيات أوربية مختلفة وسط فرحة واستمتاع الجميع الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

الغردقة افضل مكان للسفر فى العالم

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة ضمن قائمة أفضل المدن دفئا طبقا لغرفة عمليات البحر الأحمر، حيث شهدت أجواء مشمسة.

وأشار إلى إقبال السياح على شواطئ الغردقة تزامنا مع فصل الشتاء وإجازة نصف العام واختيار الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في العالم، 2024‪ وذلك طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي كما وضعت نيويورك تايمز العالمية مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر فى 2024،.