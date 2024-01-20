الغردقة ومرسى علم تستقبلان 22 ألف سائح على متن 110 رحلات طيران اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، 110 رحلات طيران دولية، تقل على متنها آلاف السياح الأجانب، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى وصول 110 رحلات دولية قادمة من أوروبا تقل حوالي 22 ألف سائح.

وذكر لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أوضح أن مطار الغردقة الدولي يستقبل اليوم السبت 77 رحلة دولية، تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 33 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 7 ألاف سائح من مختلف الجنسيات.

استقبال السياح بالورود

ولفت «علي» إلى استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج وفقرات ترفيهية ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي.