عروض فنادق الغردقة لقضاء إجازة نصف السنة (صور)

مع حلول إجازة نصف السنة، يبحث المواطنون عن عروض الفنادق لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية، وتقدم عدد من الفنادق عروضًا لجذب الزائرين إلى مدينة الغردقة، إذ يوجد أكثر من مائة وخمسين فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، بالإضافة إلى فندق المدينة الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، عروض فندق المدينة الشبابية لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية على شواطئ الغردقة، حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل إذ تدخل الغردقة قائمة الأكثر دفئًا في مصر.

أسعار فندق المدينة الشبابية بالغردقة

وأشارت محافظة البحر الأحمر، في بيان، على الصفحة الرسمية، اليوم السبت، إلى عروض أسعار فندق المدينة الشبابية وسعر الغرفة بدون وجبات، وجاءت كالآتي:

- الغرفة المزدوجة: 456 جنيهًا.

- الغرفة الثلاثية: 531 جنيهًا.

- الغرفة الرباعية: 707 جنيهات .

وأشار أحمد جمال مسؤول الحجر بالمدينة الشبابية، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ فندق المدينة الشبابية يتبع وزارة الشباب والرياضة، ويقع بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، ويضم أكثر من مائة غرفة فندقية تطل على البحر بشاطئ خاص، وحمام سباحة ومطعم وكافتيريا وصالة چیم، وملاعب «طائرة - متعدد - تنس أرضي- نجيلة صناعي كرة قدم».

حجز فندق في الغردقة

واختتم «جمال» بالإشارة إلى أنّ التسكين بأسبقية الحجز ويتم الحجز عن طريق وزارة الشباب والرياضة.