مطار الغردقة يستقبل 13 ألف سائح من دول أوروبا اليوم
كتب:
شاذلى عبدالراضي
12:29 م | الخميس 18 يناير 2024
فندق سياحى بالغردقة
يستقبل مطار الغردقة الدول نحو 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 64 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية على مدار اليوم الخميس وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حيث أصبحت الغردقة وجهة سفر مفضلة لدى سياح العالم
مطار الغردقة يستقبل 64 رحلة طيران
وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 64 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة عقب ساعات من اختيار الغردقة افضل مكان للسفر فى العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي
الغردقة تستقبل آلاف السائحين
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة،
ولفت إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ترفيهية واستعراضية ومهرجانات الشواطئ لتنشيط السياحة.
لافتا إلى أن مطار الغردقة استقبل 11 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال ٢٤ ساعة الماضية قادمين على متن 55 رحلة طيران.