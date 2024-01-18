مطار الغردقة يستقبل 13 ألف سائح من دول أوروبا اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدول نحو 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 64 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية على مدار اليوم الخميس وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حيث أصبحت الغردقة وجهة سفر مفضلة لدى سياح العالم

مطار الغردقة يستقبل 64 رحلة طيران

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 64 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة عقب ساعات من اختيار الغردقة افضل مكان للسفر فى العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة،

ولفت إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ترفيهية واستعراضية ومهرجانات الشواطئ لتنشيط السياحة.

لافتا إلى أن مطار الغردقة استقبل 11 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال ٢٤ ساعة الماضية قادمين على متن 55 رحلة طيران.