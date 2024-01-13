موعد صرف زيادة المرتبات لموظفي القطاع الخاص.. «اعرف يوم قبضك»

يبدأ القطاع الخاص في صرف زيادة المرتبات في شهر يناير الجاري 2024، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.

وشمل قرار زيادة مرنبات الموظفين في القطاع الخاص زيادة العلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، على أن تطبق العلاوات أيضًا اعتباراً من يناير الحالي ما يعد بشرى سارة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

مرتبات شهر يناير 2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 21 يناير، حتى يوم الأحد 28 يناير 2024، علماً بأن يوم الخميس 25 يناير إجازة رسمية، وجاءت أيام صرف المرتبات كالتالي:

- حددت وزارة المالية اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 21-1-2024.

- كما تقرر تحديد اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الاثنين الموافق 22 يناير2024.

- كما حددت وزارة المالية اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- كما حددت وزارة المالية اليوم الرابع لصرف المرتبات، ليكون يوم الاربعاء الموافق 24-1-2024.

- حددت وزارة المالية اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 28 يناير2024.

زيادة المرتبات في القطاع الحكومي

كانت وزارة المالية صرفت الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي في بداية شهر أكتوبر 2023 استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع علاوة غلاء المعيشة أيضًا وهي بقيمة 300 جنيه شهريًا موزعة على كافة الدراجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الأولى الممتازة.