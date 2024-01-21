وكيل «الشيوخ» يطالب بالاهتمام بالسياحة العلاجية والتسويقية

قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنّ هناك مؤشرات إيجابية في معدلات السياحة المصرية خلال العام المنقضي، موضحا أنّ الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الآثار وصيانتها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج.

تراث مصر الحضارى

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الدستور اهتم بتراث مصر الحضاري والثقافي بجميع تنوعاته ومراحله القبطية والإسلامية، ما يعد ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها والاهتمام بها، موضحا أنّه في ظل الجمهورية الجديدة كان هناك اهتمام كبير بالسياحة المصرية في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.

وتابع: «لدينا 3200 كيلو من الشواطئ تشمل رمال ناعمة، ولماذا لا يوجد سياحة تسويقية لتوضيح تكلفة الرحلة للسائح»، مطالبا باستراتيجية وطنية للسياحة المصرية مع التركيز والتوسع في الاستثمار السياحي والاهتمام بالسياحة العلاجية.