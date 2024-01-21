أسبوع مزدحم بجدول أعمال «الشيوخ».. ملف السياحة على طاولة الجلسة البرلمانية

يشهد مجلس الشيوخ في بداية أسبوع عمله زخمًا في الموضوعات على جدول اعماله للمناقشة، إذ تشهد الجلسات البرلمانية المنعقدة هذا الأسبوع والتي تبدأ من اليوم عرض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملفي السياحة المصرية والألعاب الإلكترونية وخطورتها على النشء.

تحقيق التنمية السياحية المستدامة

تشهد الجلسة العامة ،اليوم ،والمقرر عقدها بعد قليل عرض طلبي مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة وسبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

كما تشهد اللجان البرلمانية بمجلس الشيوخ مناقشة عددًا من الملفات الهامة تعقد لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا لاستكمال مناقشة دراسة الإدمان في مصر وتأثيراتها على النشء والشباب والمقدمة من النائبة سها سعيد.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب أكمل سامى نجاتي أمين سر اللجنة بشأن «قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر».

وتناقش لجنة الثقافة والأثار والسياحة بمجلس الشيوخ الأثر التشريعي للقانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين السياحيين ،والمقدمة من النائبة هيام فاروق.