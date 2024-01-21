وكيل «الشيوخ» تطالب بإعداد مبادرات لدعم السياحة في مصر

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة، بما حباها الله به وما وفره لها تاريخها وحضارتها الضاربة في العمق من موارد سياحية متنوعة تجعلها مقصدا بارزا في مجالات السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية، فضلا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة البيئية وغيرها، ما جعل من السياحة واحدة من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وأحد مصادر العملات الأجنبية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أنّ مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في توفير الأمن والأمان الذي يُعدُ الخطوة الأولى للترويج السياحي، تماما مثلما تسعى للتغلب على معوقات السياحة وتذليل العقبات التي قد تعترضها، سواء من حيث المنشآت السياحية أو الكوادر المؤهلة أو برامج الترويج الخارجي، او حتى التبصير ببعض المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بوعي المواطن، وكيفية تعامله مع السائح.

وتابعت أنّ ما نحن بصدده اليوم من مناقشات هو بالتأكيد مناسبة للتعرف عن قرب على جهود وزارة السياحة والآثار لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر 2030 موضع التنفيذ، خاصة في محاورها المتعلقة بالإصلاح التشريعي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين ورفع كفاءة الموارد البشرية وغيرها.

وأكملت: «نحتاج إلى الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي -كما جاء في طلب المناقشة- حتى يصبح القطاع السياحي المصري صديقا للبيئة ويمكنه تحقيق مفهوم السياحة المستدامة».

وشددت على ضرورة الحفاظ على السياحة الداخلية المصرية كونها لا تقل أهمية عن السياحة القادمة من الخارج، كما لفتت إلى إعداد مبادرات سياحية خاصة بهذا الجانب من السياحة، وهو حق للمواطن المصري، وجزء من برنامج تنمية وعيه وانتمائه إلى الوطن، وتعريفه بجغرافية وتاريخ البلد الذي ينتمي إليه.