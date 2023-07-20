باسم حلقة يبحث مع اتحاد لتوانيا لكرة القدم سبل ترويج السياحة الرياضية

استقبلت ريتا باجدويني سكرتير عام اتحاد لتوانيا لكرة القدم، باسم حلقة نقيب السياحيين ومنظم المهرجانات والبطولات والمعسكرات للفرق الرياضية لبحث التعاون الرياضي بين الفرق الرياضية المصرية واللتوانية في كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية الجماعية في كرة السلة والطائرة واليد.

ترويج السياحة الرياضية

وأكد باسم حلقة أن هذا اللقاء ياتي في إطار تنشيط وترويج السياحة الرياضية بين البلدين وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي للفرق الرياضية المصرية مع فرق أوروبية واقامة المعسكرات للفرق المصرية في إطار العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن الاتحاد اللتواني رحب بالتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية المصرية.

مباريات ومعسكرات رياضية

وأكد باسم حلقة أنه سيكون على تواصل خلال الفترة القادمة بعدد من الاتحادات الرياضية والنوادي المصرية حول فرص الإعداد والترتيب لإقامة مباريات ومعسكرات رياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن جهتها، رحبت ريتا باجدويني بالتعاون مع الفرق الرياضية المصرية وأنها ستساعد بالتواصل مع الاتحادات الرياضية اللتوانية الأخرى.