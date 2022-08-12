السياحة: إطلاق حملة ترويج لمصر بـ90 مليون دولار.. تستمر 3 سنوات

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية إعلامية عبر أحد التحالفات «الكندية البريطانية» لجذب السياحة إلى مصر، واستهدفت الاستراتيجية الترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف، وتضمنت إطلاق حملة دولية كبرى استهدفت بها عددًا من الأسواق المحددة.

بهجت: تنفيذ حملة دولية لمصر بكل دول الخارج خلال الـ3 سنوات المقبلين

وأضافت «بهجت» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء» وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «cbc»، أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية والتي لها باع طويل في الترويج السياحي لمختلف البلاد، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ حملة دولية إعلامية لمصر لكل دول الخارج خلال الـ3 سنوات المقبلين، والتي تبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع احتفال مصر بعدد من الفعاليات.

بهجت: سنحتفل بمرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد

وأوضحت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن مصر تحتفل خلال الفترة المقبلة بـ «اليوم السياحة العالمي»، بخلاف مرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد، وتنظيم قمة المناخ في نوفمبر بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأكدت أن الحملة الدولية الجديدة التي أطلقتها الوزارة تستهدف جذب مزيدًا من أسواق عديدة للسياحة في مصر، ما سيكون لها تأثير إيجابي كبير، مشيرة إلى أن تكلفة الحملة على مدار 3 سنوات ستكلف 90 مليون دولار، ولكنها مقسمة وتسمح بقياس الأثر واتخاذ إجراءات تتناسب مع الأثر الذي تمثله أو تغيير للمسار، فيما سيكون العائد من تلك الحملة أكبر.

ونوهت إلى أن حملة الترويج العالمية للسياحة المصرية والمستمرة طيلة 3 سنوات تستهدف استقطاب مواطني عددًا من الدول الأوروبية مثل إنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، ودول الخليج العربي، بخلاف فنلندا وأمريكا، وهي الأسواق التي لديها قابلية لزيارة السياحة المصرية.