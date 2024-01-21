رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن تطوير شوارع حي الشروق والعمدة وإنارتها

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح إن العمل يجري على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023 - 2024، أكبر أحياء المدينة، ونُقلت جميع الأكشاك العشوائية، ضمن خطة التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، بالخطة المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

رصف شوارع بمرسى مطروح

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، أعمال وضع طبقة الأساس بشارع المجمع بالكيلو 2 خلف موقف مطروح، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، وجري الإنتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ويجري رصف تجمع البورمة على الدائري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته للتجمع الأخيرة، بإشراف مجلس المدينة ومديرية الطرق، وجري الانتهاء من رصف شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب.

رفع كفاءة شوارع العجارمة والعمدة فرج

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة من ناحيه مسجد عثمان بن عفان حتي مدرسة على بن طالب، واستمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للمطالب، ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري، والانتهاء من أعمال رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة لضمان استقرار وعدم انقطاع الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي والغاز والتليفونات، والانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر، وتركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي.