توجيه من وزير الأوقاف للمديريات استعدادا لاستقبال شهر رمضان

بدأت وزارة الأوقاف استعداداتها لشهر رمضان، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالتوسع في حملات النظافة بالمساجد بصفة عامة وخلال هذه الأشهر المباركة رجب وشعبان ورمضان بصفة خاصة.

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «وجهنا بالاستعداد التام مبكرا لصلاة التراويح والتهجد وتنظيم الاعتكاف في الشهر الكريم».

صلاة القيام والتراويح

كما نوه بأنّ وزارة الأوقاف لا يمثلها سوى المتحدث الرسمي والبيانات الرسمية التي تصدر على صفحته الرسمية وصفحة الوزارة والوزارة تعمل على نشر وبيان كل ما يتصل بأعمالها على مدار الساعة، مؤكدا أنه لا صحة لتحديد وقت صلاة القيام، متابعا: «هدفنا توفير أفضل الأجواء الروحية وتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في الشهر الكريم».

وكانت قد شكلت وزارة الأوقاف فريق عمل برئاسة د هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.

كما ترتّب وزارة الأوقاف جدول أعمال ملتقى الفكر الإسلامي مؤكدة أنه سيشمل موضوعات دينية واجتماعية ونفسية وأسرية وموضوعات التي تشكل الوعي العام للأمة، ومن المقرر أن يضم كوكبة من العلماء والمفكرين على كل الأصعدة، كما سيكون الحضور متاحا لكل رواد مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.