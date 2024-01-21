«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024.. سنة مؤكدة عن النبي

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان، إذ أنّه من الضروري أن يعرف كل مسلم ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024، وحكمها فهي سنة مؤكدة للرجال والنساء تؤدى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء ويستمر وقتها إلى قبيل الفجر، وقد حث النبي محمد ﷺ على قيام رمضان فقال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

شروط وضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

وتضمنت ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024 التي أعلنتها وزارة الأوقاف، أنَّه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مع تأكّيد أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

صلاة التراويح في رمضان 2024

صلاة التراويح في رمضان 2024 هي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي رمضان، والتراويح جمع ترويحة، وسميت بذلك لأنَّهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يستريحون بين كل تسليمتين كما قال الحافظ ابن حجر، وتعرف كذلك بقيام رمضان، وهناك ضوابط صلاة التراويح رمضان 2024 لأنها من أعظم العبادات التي تقام في شهر رمضان، فهي فرصة عظيمة للمؤمنين للتقرب إلى الله تعالى ونيل مغفرته ورحمته، وزيادة الحسنات وحط السيئات.

وطريقة صلاة التراويح هي أن تصلى ركعتين ركعتين بتسليمة واحدة، ويمكن أن تصلى بقراءة القرآن الكريم، أو بقراءة سورة الفاتحة فقط، أو بقراءة سورة الفاتحة وسورة قصيرة، أو بقراءة سورة من القرآن الكريم كاملة.

فضل صلاة التراويح في رمضان 2024

من الأفضل أن يقرأ الإمام في صلاة التراويح من القرآن الكريم، ويحرص على ترتيل القرآن الكريم وتدبره، وشرح معانيه للناس، حتى يستفيدوا من هذا الشهر الكريم، وهناك العديد من الفضائل لصلاة التراويح، منها أنّها سنة مؤكدة عن النبي محمد ﷺ، وأنها تقرب المسلم إلى الله تعالى، ونيل مغفرته ورحمته، وأنها تزيد الحسنات وتحط السيئات، أنها ترفع الدرجات في الجنة، أنها تعطي المسلم قوة وطاقة في العبادة، ولذلك يجب على المسلمين اغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأداء صلاة التراويح في جماعة في المساجد، أو في المنزل مع الأهل والأصدقاء، حتى يفوزوا بعظيم الثواب من الله تعالى.