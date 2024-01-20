بيان من الأوقاف بشأن مدة صلاة التراويح في رمضان

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستكثِّف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة بإذن الله تعالى، وأنها ستهيئ أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى، في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم.

صلاة التراويح في رمضان

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل، أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

الإعتكاف والتهجد في رمضان

وتابعت: "إذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها ، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية ، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

وذكرت أنه قد تم تشكيل فريق عمل برئاسة د هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.