هل هناك عدد ساعات لصلاة التراويح في رمضان 2024.. «الأوقاف» توضح

عدد ساعات صلاة التراويح في رمضان 2024، واحدة من النقاط التي يبحث عنها الكثيرون بعد إعلان وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة التراويح، وبدء تكثيف استعدادتها مبكرًا لاستقبال شهر رمضان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنّه لا صحة لتحديد وقت صلاة القيام، متابعًا: «هدفنا توفير أفضل الأجواء الروحية وتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في الشهر الكريم».

فيما أكدت الوزارة في بيان لها حول عدد ساعات صلاة التراويح في رمضان 2024، أنه لن يتم تقييد صلاة التراويح بوقتٍ محدد، موضحة أنّ كل مديرية أوقاف ستقوم بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد بحسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

صلاة التراويح في رمضان 2024

وشددت وزارة الأوقاف، على أنّها تحرص على ما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مؤكدة أهمية التخفيف على الناس، لافتة إلى أنّه لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

عدد ساعات صلاة التراويح في رمضان 2024

أوضحت عن عددٍ ساعات صلاة التراويح في رمضان 2024، للمساجد التي ستصلي بجزء كامل، ذكرت أنه سيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

صلاة التراويح والتهجد

ووفقا لخطة الوزارة المعلنة حتى الآن، فإنّ مسجد الحسين سيشهد كوكبة من كبار القراء في أداء صلاة التراويح، ومن المقرر أن تقام صلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المقبل بقراءة ورش عن نافع بمشاركة كبار القراء.