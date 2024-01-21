موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة ذكرى 25 يناير

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير، ويأتي في اليوم التالي الجمعة والسبت، وهما الإجازة الأسبوعية للبنوك أيضًا.

موعد إجازة البنوك المصرية

وأوضح البنك المركزي المصري، أنّ العمل في البنوك المصرية، سيستأنف صباح الأحد المقبل، أي بعد إجازة ذكرى 25 يناير والإجازة الأسبوعية.

وتوفر البنوك المصرية، عددًا من الخدمات المصرفية تكون متاحة عبر التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي ATM أو الإنترنت البنكي، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات مصرفية متاحة في إجازة البنوك

- تتيح البنوك إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- يمكن استخدام المحفظة الذكية سواء للتحويل أو دفع الفواتير المنزلية.

- إمكانية التحويل النقدي لعميل آخر سواء عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM، أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق إنستاباي الخاص بالبنك المركزي المصري.

- يمكن شراء أو كسر شهادات أو ودائع سواء من خدمتي الإنترنت البنكي أوالتطبيق الخاص بالبنك.

- إمكانية استخدام التطبيقات الرسمية للبنوك في المعاملات المالية.

- تتيح البنوك مراجعة رصيد الحساب سواء من خلال التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.