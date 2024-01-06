4 خدمات رقمية مصرفية متاحة في إجازة البنوك.. «لو عايز تحول فلوس» 

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، أنّ غدًا الأحد الموافق 7 يناير، إجازة لكل العاملين في البنوك المصرية، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ليحصل الموظفون بالبنوك على إجازة تستغرق 3 أيام، باعتبار أنّ يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، على أنّ يُستأنف العمل، الاثنين المقبل 8 يناير.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل 4 خدمات رقمية مصرفية متاحة خلال إجازة البنوك، التي جاءت كما يلي:

طريقة سحب وإيداع النقود خلال الإجازة

- حال رغبة المواطنين في تحويل الأموال اليوم وغداً، لأشخاص آخرين، يتم ذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي، أو قد يلجأ العملاء أيضًا إلى التحويل من خلال استخدام التطبيق الرسمي للبنوك أو إنستاباي.

- إذا أراد العميل معرفة الحساب الخاص به، يمكن أنّ يلجأ إلى ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات.

خدمات رقمية مصرفية

- بالنسبة لكسر أو شراء الشهادات والودائع، يكون ذلك من خلال تطبيقات الموبايل البنكية الإلكترونية.

- يستطيع العملاء دفع الفواتير في مواعيدها المحددة من المنزل، وذلك من خلال استخدام المحفظة الذكية.