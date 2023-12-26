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«إنستاباي» يكشف موعد الإعلان عن رسوم التحويلات النقدية

كتب:

منة العشماوي
10:55 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي

أعلن تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، موعد الإعلان عن رسوم التحويلات النقدية.

وذكر إنستاباي ردا على المستخدمين بـ«هل سيتم تحصيل رسوم على التحويلات في شهر يناير 2024؟»، بأنّه مع بداية شهر يناير 2024 يتم تحصيل الرسوم، مشيرًا إلى أنّ موعد الإعلان عن رسوم التحويلات سيكون خلال أيام بنهاية عام 2023.

رسوم التحويلات على إنستاباي

ومنذ بداية طرح تطبيق إنستاباي من قبل البنك المركزي ولم يتم تحصيل أي رسوم على التحويلات النقدية، ومع مطلع عام 2024 يبدأ البنك المركزي تحصيل رسوم بسيطة على تطبيق إنستاباي خلال التحويلات المالية، بحسب قول إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict الفترة الماضية.

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بقلم منة العشماوي