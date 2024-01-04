3 أيام عطلة.. اعرف التفاصيل والخدمات المتاحة خلال فترة إجازة البنوك

بداية من غد الجمعة 5 يناير 2024، تبدأ معظم البنوك المصرية فترة إجازة تستمر لمدة 3 أيام، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ثم يوم الأحد الموافق 7 يناير، إجازة رسمية بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

3 أيام إجازة للبنوك المصرية

وبحسب البنك المركزي المصري، يُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يناير، وذلك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، والإجازة الأسبوعية.

خدمات متوفرة في إجازات البنوك

ويتساءل البعض عن الخدمات المتوفرة خلال فترة إجازات البنوك المصرية، سواء الأسبوعية أو الرسمية، والتي يمكن استعراضها كما يلي:

- يمكن خلال إجازات البنوك، العمل على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي خلال الـ24 ساعة.

- تتيح البنوك المصرية خدمة المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية والتحويل.

- يمكن العمل على التحويلات النقدية عن طريق ماكينات الصراف الآلي، أو تطبيق «إنستاباي»، التابع للبنك المركزي المصري، أو التطبيقات الرسمية للبنوك المصرية.

- توفر البنوك شراء أو كسر الشهادات أو الودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- خدمة التحويلات النقدية من خلال التطبيقات الرسمية.

- يمكن مراجعة رصيد الحساب من خلال تطبيقات البنوك، أو ماكينات الصراف الآلي.