إدراج مجلة أسيوط للعلوم البيطرية ضمن المجلات العالمية بـ«بيانات سكوبس»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إدراج مجلة كلية الطب البيطري Assiut Veterinary Medical Journal، ضمن المجلات المبوبة؛ في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة سكوبس (Scopus)، موضحًا أنّ عدد الاستشهادات العالمية؛ ارتفع عن العام السابق بزيادة قدرها 147%، وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس.

منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة للقائمين على المجلة من الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أنّ هذا النجاح الذي حققته المجلة، يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة، ويمثل امتدادًا لمسيرة التقدم العلمي، والبحثي الذي تشهده الجامعة، والذي يعكس مدى اهتمامها بالنشر العلمي، ورفع جودة المخرجات العلمية لمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الحضور العلمي المتميز للجامعة، في الأوساط الأكاديمية المرموقة.

الاستشهاد بالأبحاث دوليا

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن المجلة تحظى بإقبال من قبل الباحثين، وترتقي بصورة جيدة؛ في كافة مؤشرات النشر بها، والاستشهادات ببحوثها دولياً، موضحاً أن عدد الأبحاث المرسلة للنشر بالمجلة زادت من 34 بحثًا في عام 2022، إلى 62 بحثاً في عام 2023، بنسبة زيادة 82%، وهو ما مهّد لإدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة Scopus.

وأفادت الدكتورة مديحة درويش، أنه تم إدراج المجلة برقمها التسلسلي القياسي الدولي (ISSN: 10125973)، والتي يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين، وفقاً لمضمون البحث، وما يقدمه من جديد، منوهةً بأن المجلة توافق على نشر أفضل الأبحاث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم، ومنشورة في مجلات علمية مرموقة، وذات معامل تأثير عالٍ.

وأكدت الدكتورة مديحة درويش، أن إدارة الكلية تسعى جاهدةً خلال الفترة القادمة؛ للحفاظ على جودة النشر بالمجلة حتى يتم منحها معامل تأثير (Q)، موجهةً خالص تقديرها لإدارة الجامعة على الاهتمام بالمجلات العلمية، والحرص على تميزها من أجل إدراجها في قواعد البيانات العالمية المصنفة.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسكرتير المجلة، والدكتور عبدالرحيم حسن عطايا سكرتير مساعد المجلة، وجميع أعضاء هيئة التحرير بالمجلة، على مجهوداتهم المتميزة لتحقيق هذا التميز والإنجاز الجديد لكلية الطب البيطري.