محافظ أسيوط: لجنة لاختيار المستحقين للمساعدات والمشروعات المُدرة للدخل

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة الفحص الميداني لاختيار الحالات المستحقة للمشروعات المدرة للدخل وللمساعدات العينية «جهاز العرائس والأجهزة الكهربائية»، والتي يتم توزيعها على السيدات المعيلات والأسر الاكثر احتياجًا والحالات من ذوي الهمم والأيتام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسات المجتمع المدني.

تشكيل اللجنة

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 157 لسنة 2024 برئاسة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعضوية محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالديوان العام، وعدد من المسؤولين.

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى ضرورة تفعيل مهام اللجنة التي تم تشكيلها بمراعاة الدقة في اختيار الحالات المستحقة والفحص الميداني لها، لضمان أحقيتها في المشروعات والمساعدات المقدمة لها وفقًا للمعايير والضوابط التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين

في سياق آخر، أكد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً، لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، فضلاً عن تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.