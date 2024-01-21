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أستاذ في الدراسات الإفريقية: العلاقة بين مصر والصومال بدأت منذ عصر حتشبسوت

كتب:

هاجر عمر
02:13 م | الأحد 21 يناير 2024
العلاقات المصرية الصومالية

العلاقات المصرية الصومالية

قال أحمد عبدالدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية إنَّ تاريخ العلاقات المصرية الصومالية تاريخ طويل للغاية بدأ منذ مصر القديمة، إذ كتب على الجدران رحلات الملكة حتشبسوت الشهيرة إلى بلاد بونت وهي أراضي الصومال، واستمرت العلاقات حتى عصور الإسلام عندما بدأ الاتصال بين علماء شرق إفريقيا بالبلدين.

عبد الرحمن الجبرتي 

وأضاف «عبدالدايم» في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ أشهر مؤرخي مصر ومؤرخها الأول هو ابن الصومال وهو عبدالرحمن الجبرتي، لافتًا إلى أن الجبرتي كان له رواق بالأزهر الشريف.

الصومال جزء من الإمبراطورية المصرية بإفريقيا 

وأوضح الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية أنَّ الصومال كانت جزءا من الأراضي المصرية وجزء من الإمبراطورية المصرية بإفريقيا، بعهد محمد علي والخديوي إسماعيل، كاشفًا أن مصر صاحبة الفضل في إدخال الحداثة لهذه المناطق.

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بقلم هاجر عمر