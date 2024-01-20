مفاجأة.. «سيدة التوقعات» تقلب الموازين حول مصير منتخب مصر في أمم أفريقيا

لا صوت يعلو فوق الحديث عن التوقعات لمصير منتخب مصر، في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تٌقام في الوقت الحالي بكوت ديفوار، على أن تسدل ستائرها يوم 11 من شهر فبراير المقبل، ورغم التعثر في الجولتين الأولى والثانية، من خلال التعادل في مباراتي غانا وموزمبيق، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية صعود الفراعنة لدور الـ16.. فماذا قالت ليلي عبداللطيف؟

ما توقعات ليلي عبداللطيف لمصير منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا؟

«المصريين هيحتفلوا في الشوارع».. هكذا ترى ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج وسيدة التوقعات كما يطلق عليها، قبل مباراة مصر والرأس الأخضر، التي ستكون حاسمة في مصير منتخب مصر، في إطار منافسات المجموعة الثانية، بعد تأكد صعود كاب فيردي بشكل رسمي، بعد احتلال المركز الأول في المجموعة بانتصارين.

منحت ليلى عبداللطيف المصريين وعدًا بأنها ستحضر احتفالات الجماهير بانتصارات المنتخب المٌرتقبة التي ستملأ الشوارع في الأيام المقبلة، في إشارة إلى أن الحظ سيكون رفيقًا للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، على أن يصعد لدور الـ16 ويذهب بعيدًا في المسابقة القارية.

وقالت «عبداللطيف» في تصريحات تلفزيونية، عن مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا: «أنا شايفة احتفالات مصرية في الشوارع، وسيحدث ذلك وسأتي من أجل الاحتفال برفقتهم في الأيام المقبلة».

منتخب مصر بدأ مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، بتعادل مٌخيب أمام موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم غانا والرأس الأخضر، فيما كرر التعادل أمام غانا في المباراة الثانية، بعدما قلب خسارته إلى تعادل، وحصل على نقطة جديدة في مشواره، لذلك سيحتاج للانتصار أمام كاب فيردي من أجل الصعود إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج المنتخبات المنافسة في المجموعة.