«الصحة»: المبادرات الرئاسية ساهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية

ساهمت المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة للمواطنين، في وضع مصر على الخريطة العالمية، كواجهة مضيئة للصحة العامة.

مكافحة الأورام السرطانية

وأشارت وزارة الصحة إلى تعزيز العمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الأورام السرطانية، من خلال مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتي تستهدف فحص 30 مليون مواطن من مختلف المراحل العمرية، للقضاء على سرطان عنق الرحم والقولون والبروستاتا والرئة، لافتة إلى إحالة أكثر من 350 ألف مواطن لإجراء الفحوصات المتقدمة، منذ انطلاق المبادرة منتصف العام السابق.

تدريب الفرق الطبية

وأكدت أن تكثيف الجهود يأتي لتطوير البرامج التدريبية للفرق الطبية والمتخصصين على أحدث سبل التشخيص والعلاج، بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم في مختلف مستويات الرعاية الصحية، من خلال توفير فرص التعلم المستمر والتطوير المهني، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال تشخيص وعلاج ومكافحة الأورام السرطانية، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية للمواطنين، تزامنا مع الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أمنهم الصحي، مشيرة إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة إطلاق اسم الراحل الدكتور ياسر عبدالقادر، الرئيس السابق للجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، على الدورة الثانية من المؤتمر، تقديراً لمجهوداته الكبيرة في مجال علاج الأورام السرطانية، حيث ساهم في وضع وتطوير العديد من بروتوكولات علاج الأورام في مصر، ولم يدخر جهداً في تطوير المنظومة الصحية بمصر، كما حرص الوزير على إهداء درع تكريمي لأسرة الطبيب الراحل تقديراً لرحلته العلمية التي تعد نموذجا يُحتذى به.