أحمد عيسى: ارتفاع معدلات السياحة في مصر رغم الظروف الإقليمية

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، انخفاض معدل السياحة الإقليمية في الربع الرابع من عام 2023، موضحا أن الأحداث في غزة أثرت على بعض الدول، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت المعدلات في مصر إلى 8%.

نسب السياحة في مصر

وقال «عيسى» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إن مصر في الربع الرابع من العام الماضي ارتفعت فيها نسب السياحة، وبلغ عدد السائحين 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى وجود سياسات واقعية حقيقية، مضيفا أن صناعة السياحة مصدر مهم للعمالة والعملة الصعبة، متابعا: «نحن قادرين على وضع توقعات سليمة بمجرد انتهاء أزمة الحرب على غزة، وبطمنكم إن الدنيا ماشية كويس في الأسابيع الأولى من عام 2024».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدة طلبات بشأن النهوض بالسياحة والترويج لها.