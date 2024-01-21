ضم دار صحة المرأة إلى الجناح البحري بمستشفى السلام في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى شعبان المدير الإقليمي لمدن القناة والمشرف العام علي فرع بورسعيد، نقل مستشفى دار صحة المرأة للجناح البحري الفندقي بمستشفى السلام، والمجهز على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات طبية فندقية بمعايير جودة عالية.

افتتاح الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد

وأوضح الدكتور حازم شوشة مدير مستشفى السلام بورسعيد أنه سيتم توفير كل الخدمات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإعداد الأطقم الطبية المجهزة والمدربة على أعلى مستوى لاستقبال دار صحة المرأة بالجناح البحري، لحين استكمال تطوير أعمال رفع الكفاءة باقي أقسام المستشفى دار صحة المرأة، ضمن التطوير المستمر في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك حرصًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية على إرضاء المنتفعين والراحة التامة للمرضى وإيمانًا بتقديم خدمات بكفاءة عالية، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

استقبال حالات الولادة

يذكر أن الجناح البحري مجهز بأحدث غرف العمليات والغرف والأجنحة الفندقية لاستقبال حالات الولادة وكل ما يخص أمراض النساء، ويعكس هذا التطوير التزامنا بتوفير بيئة مريحة ومتطورة للمرضى.