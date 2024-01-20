محافظ بورسعيد: مجمع الصناعات الثالث يوفر آلاف فرص العمل للشباب

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مجمع الصناعات (الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

4 مجمعات صناعية

واستمع محافظ بورسعيد، للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المجمع، مؤكدًا أنّ أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث، وصلت لمراحل متقدمة، وذلك استعدادًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّه يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عددًا من الأنشطة ومنها «مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية».

توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، وتكثيف الجهود لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، الذي يوفر آلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.