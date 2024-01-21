عرض فيلم «الزيارة» ضمن فعاليات نادي سينما الشباب في الإسكندرية

نظم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، مساء أمس، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

عرض الفيلم الروائي القصير «شغف»

وعُرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير «شغف» للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير «الزيارة» إخراج محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار اخراج روان إبراهيم، والروائي القصير وبعدين اخراج محمد شوقي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

نادي سينما الشباب

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً، ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي اسلام احمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.