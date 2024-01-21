«الصحة» تنشر دليلا إرشاديا مهما للتعامل مع ارتفاع الكوليسترول

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا مهما عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك عوامل تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم وتتضمن العامل الوراثي والنمط الغذائي غير الصحي وقلة ممارسة النشاط البدني والتدخين، مطالبة المواطنين بضرورة الابتعاد عن العادات السيئة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول للحفاظ على صحة الجسم.

أطعمة تعمل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

وحددت وزارة الصحة والسكان المأكولات التي تعمل على ارتفاع الكوليسترول في الدم وجاءت على النحو التالي:-

- الأطعمة المقلية

- اللحوم المصنعة

- منتجات الألبان كاملة الدسم

- الأطعمة السكرية

- الوجبات السريعة

- صفار البيض

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة الى أن المواطن لا يتحمل أى أعباء مالية خلال رحلة الكشف والعلاج، وأن المبادرة تعمل داخل كل الوحدات الصحية والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الرغبة فى التواصل نع الوزارة الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستسفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.