توقع جديد لـ ليلى عبداللطيف يتحقق.. خاص بفنان كبير

في بداية العام الجاري توقعت خبيرة الأبراج والفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف، اعتزال بعض الفنانين الكبار في مصر، ولم يمر أكثر من 20 يوما إلا وأثار تصريح المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام جدلا واسعا بشأن تصريحاته عن اعتزال والده وقراره بالتفرغ لأحفاده، وهو ما جعل اسم «الزعيم» يتصدر محركات البحث المختلفة.

اعتزال الفنان عادل إمام

ليلى عبداللطيف كانت صرحت بأن الوسط الفني سوف يشهد اعتزال مفاجىء لبعض الفنانين واختفاء العديد من النجوم والمشاهير صغار السن عن الساحة الإعلامية، وهو ما تحقق بإعلان الفنان رامي عادل إمام أن والده قرر التفرغ مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته.

«إمام»، قرر الرد على تساؤل عن صحة الزعيم عادل إمام قائلا: «إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».

رامي إمام عن اعتزال والده

تصريحات رامي إمام أثارت جدلا واسعا، ما اضطر المنتج عصام إمام، نفيها في تصريحات صحفية، قائلا: «اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام عار تماما من الصحة، أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلا مع أحفاده وبيقرا وزي الفل».

وفي أغسطس الماضي، تداولت شائعات حول اعتزال الفنان عادل إمام، ليرد حينها شقيقه المنتج عصام إمام، قائلا: «الأسرة تعبت وزهقت من كتر الشائعات اللي بتتكتب عن الزعيم كل فترة، واللي بيكتب أخبار أن الزعيم مريض أو اعتزل مش لاقي حاجة يعملها، ولا أعرف ماذا أقول لمروجين لتلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل».