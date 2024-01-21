5 نجوم يعتزلون التمثيل.. آخرهم الزعيم عادل إمام

في خطوة مفاجئة لجمهورهم ومحبيهم، أعلن عدد كبير من الفنانين المصريين اعتزالهم التمثيل نهائيًا وذلك لأسباب مختلفة، منها التفرغ للعبادة أو الأسرة أو عدم حصولهم على الأعمال المناسبة لهم، لكن أسماءهم لا يمكن أن تمحى من الذاكرة وأعمالهم الفنية خالدة وستظل محفورة في قلوب الجمهور للأبد.

عادل إمام

ومن آخر الفنانين الذين أثاروا جدلاً كبيراً حول اعتزالهم الزعيم عادل إمام الذي قرر الاعتزال، إذ كشف عن ذلك ابنه المخرج رامي إمام خلال أحد اللقاءات، كما أنه طمأن الجمهور على حالته الصحية، موضحاً أنَّه بخير. كما قال في تصريحات على هامش إحدى الفعاليات الفنية: «الزعيم عادل إمام بخير لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد، هو مع أحفاده طول الوقت».

حسن يوسف

وبين النفي والتأكيد، اختلفت أسرة الفنان حسن يوسف على حقيقة اعتزاله للفن، إذ قال ابنه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم يقرر الاعتزال بشكل رسمي، لكنه يُعرض عليه أعمالاً ويقابلها بالرفض لعدم حصوله على العمل المناسب له». أما عن زوجته شمس البارودي فـ قالت في تصريحات أخرى لـ «الوطن» «بـ انه تلقى في الآونة الأخيرة العديد من العروض للأعمال الفنية لكنه لم يمتلك القدرة على تقديمها أو تقديم غيرها، قائلاً كفاية كدة».

عبدالرحمن أبو زهرة

قرر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة اعتزال الفن نهائياً وذلك العام الماضي، وكشف عن ذلك ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة، قال في تصريحات لـ«الوطن»: «والده قرر الاعتزال نهائياً دون راجعة في القرار، مكتفياً بما قدمه من تاريخ طويل وأعمالاً فنية قيمة».

عواطف حلمي

فاجأت الفنانة عواطف حلمي جمهورها ومحبيها بقرار الاعتزال عن الفن بشكل نهائي وذلك بعد تقديم العديد من الأعمال الهامة والمتميزة، مؤكّدة اكتفائها من الأعمال الفنية التي قدمتها طوال مشوارها الفني وعدم قدرتها على الحركة بشكل جيد وفقا لتصريح سابق لها.

إنجي شرف

أعلنت الفنانة إنجي شرف اعتزالها للفن نهائياً وذلك من خلال «بوست» نشرته على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» وقالت «بعد تفكير لـ وقت مش قصير وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائيًا وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني» وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.