رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي: علاقات مصر والصومال قوية وممتدة عبر التاريخ

كتب:

منتصر سليمان
02:33 م | الأحد 21 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ علاقات مصر والصومال قوية وممتدة على مدار التاريخ، موضحا أنّ المباحثات الثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كانت بناءة جدًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «تناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ومستعدون دايمًا لتطوير علاقاتنا مع أشقائنا في إفريقيا والدول العربية».

اقرأ المزيد:

السيسي: الصومال حقق 3 نجاحات كبيرة بينها شطب ديونه

السيسي يحذّر: لن نسمح لأحد بتهديد أشقاء مصر

السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية (بث مباشر)

السيسي يستقبل الرئيس الصومالي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس الطبي وتسميه عبدالفتاح السيسي
بقلم منتصر سليمان