السيسي: علاقات مصر والصومال قوية وممتدة عبر التاريخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ علاقات مصر والصومال قوية وممتدة على مدار التاريخ، موضحا أنّ المباحثات الثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كانت بناءة جدًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «تناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ومستعدون دايمًا لتطوير علاقاتنا مع أشقائنا في إفريقيا والدول العربية».