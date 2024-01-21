السيسي يرفض أي تهديد لأمن ووحدة الصومال: محدش يجرب مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر لن تسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال، وأنّها مستعدة للتعاون مع أشقائها في جميع المجالات، مؤكدا: «محدش يجرب مصر ويحاول تهديد أشقائها خاصةً إذا طلبوا التواجد معهم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومال حسن شيخ محمود، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر لا تتدخل في شؤون الدول، وتسعى دوما للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير.

وفيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وأثيوبيا بشأن ميناء على البحر الأحمر، شدد الرئيس السيسي على أنّ مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها، مؤكدا أنّ التعاون والتنمية أفضل من أي شيء آخر، ومصر مستعدة لتسهيل التعاون بين أشقائها في جيبوتي وإريتيريا والصومال.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال، وستدافع عن أشقائها إذا طلبوا المساعدة.