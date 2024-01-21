«الإحصاء»: 27.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأحد، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال، وذلك على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الصومالي حسن شيخ محمود.

وكشفت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، مقابل 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 .

قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.5%.

وتطرق البيان إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، وهي منتجات مطاحن ونشا بقيمة 28.7 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 4.7 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 20231، فهي حيوانات حية بقيمة 1.2 مليون دولار، وصمغ وخلاصات نباتية بقيمة 950 ألف دولار، وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 .

تحويلات المصريين العاملين بالصومال

ووفقا لجهاز الإحصاء، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.