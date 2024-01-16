«الإحصاء» يصدر العدد 114 من كتابه السنوي لعام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، الكتاب الإحصائي السنوي لعام الإصدار الرابع عشر بعد المائة، الذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لجميع الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي يصدرها الجهاز بالمشاركة مع الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في جميع المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجين، الناتج المحلي الإجمالي، معدلات النمو، الاتصالات، الحسابات القومية، إحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالي ومستوى المحافظات.

توفير البيانات الدقيقة والمحدثة

ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، واستجابة لمطالب الباحثين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجرى إتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لجميع المستخدمين اعتبارا من الغد.