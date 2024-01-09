«الإحصاء»: مليار جنيه حجم واردات مصر من لعب الأطفال والتليفونات في 10 أشهر

كشفت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التجارة الخارجية والتبادل التجاري من صادرات وواردات مصر خلال 10 أشهر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

نشرة بقيمة استيراد الأجهزة الكهربائية خلال 10 أشهر

وحصلت «الوطن» على نسخة من النشرة المعلوماتية، إذ رصدت إجمالي قيمة بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولعب الأطفال ، خلال العشرة الأشهر منذ يناير إلى أكتوبر 2023.

ومن بين أهم ما استورده المصريون خلال هذه الفترة، لعب الأطفال وأجهزة التليفون للأفراد والغسالات والثلاجات الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية المعمرة.

وقالت النشرة إن إجمالي قيمة ما استورده المصريون خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، من أجهزة التليفون بلغ 3 ملايين و216 ألف دولار ما يعادل 96 مليونا و480 ألف جنيه، مقابل 341 مليونا و678 ألف دولار ما يعادل 10 مليارات و250 مليونا و340 ألف جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام 2022، بمقدار انخفاض كبير جدا بلغ 10 مليارات و153 مليونا و860 ألف جنيه .

وأضافت نشرة «الإحصاء» أن قيمة استيراد المصريين من لعب الأطفال، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بلغت 32 مليونا و181 ألف دولار ما يعادل 965 مليونا و430 ألف جنيه مصري، مقابل 31 مليونا و684 ألف دولار أمريكي ما يعادل 950 مليونا و520 ألف جنيه مصري بمقدار زيادة بلغ 497 ألف دولار ما يعادل 14 مليونا و910 ألف جنيه.

453 مليون جنيه قيمة استيراد الغسالات

أشارت النشرة إلى أن قيمة استيراد المصريين من الغسالات الكهربائية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بلغت 15 مليونا و119 ألف دولار ما يعادل 453 مليونا و570 ألف جنيه ، بينما بلغت قيمة استيراد الثلاجات الكهربائية 10 ملايين و916 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليارات و27 مليونا و480 ألف جنيه مصري.