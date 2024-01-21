طرح برومو مسلسل «إنترفيو» لـ رنا رئيس وخالد شباط.. يُعرض على «Watch It»

طرحت منصة «Watch It» البرومو الرسمي لمسلسل «إنترفيو» الذي تقدمه الفنانة رنا رئيس ضمن أعمالها الأصلية، ومن المقرر أن يتمّ عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

طرح برومو مسلسل إنترفيو

وشاركت الصفحة الرسمية لمنصة Watch It عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» البرومو الرسمي والذي ظهر فيه الثنائي رنا رئيس وخالد شباط.

تدور فكرة مسلسل إنترفيو كما تبين في البرومو حول شخصية الفتاة التي تجسدها الفنانة رنا رئيس والتي تعاني من مشاكل في العلاقات ولكنها تتعرف على الفنان خالد شباط وتبدأ علاقتهما.