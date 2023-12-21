رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تفاصيل شخصية رنا رئيس في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس

كتب:

أحمد حسين صوان
05:46 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
رنا رئيس

رنا رئيس

تُنافس الفنانة الشابة رنا رئيس، في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، من خلال فيلم «عصابة عظيمة»، بطولة الفنانة إسعاد يونس، والمُقرر طرحه في دور العرض السينمائية، اعتبارًا من 4 يناير المُقبل.

وتُجسد رنا رئيس، داخل أحداث فيلم «عصابة عظيمة»، مساعدة زعيمة العصابة، والتي تعتمد عليها في كل الأمور، وستجمعها العديد من المواقف الكوميدية مع باقي أفراد العصابة.

الفيلم بطولة إسعاد يونس

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.

وكانت الفنانة إسعاد يونس، أعلنت قبل أيام، عن انتهائها من تصوير فيلم «عصابة عظيمة»، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «فركش عصابة عظيمة».

اقرأ المزيد:

رنا رئيس تشارك في فيلم «أسود ملون».. أزمات الحب على شاشة السينما

الفنانة رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة تجمع تبرعات باسمها: مش بتاعتي

رنا رئيس تنشر صورا من أمام الكعبة: «لم أجد راحة أكثر من بيت الله»

رنا رئيس ومحمد الكيلاني بلوك مختلف في فيلم «المكلكعين»
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.