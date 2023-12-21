تفاصيل شخصية رنا رئيس في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس

تُنافس الفنانة الشابة رنا رئيس، في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، من خلال فيلم «عصابة عظيمة»، بطولة الفنانة إسعاد يونس، والمُقرر طرحه في دور العرض السينمائية، اعتبارًا من 4 يناير المُقبل.

وتُجسد رنا رئيس، داخل أحداث فيلم «عصابة عظيمة»، مساعدة زعيمة العصابة، والتي تعتمد عليها في كل الأمور، وستجمعها العديد من المواقف الكوميدية مع باقي أفراد العصابة.

الفيلم بطولة إسعاد يونس

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.

وكانت الفنانة إسعاد يونس، أعلنت قبل أيام، عن انتهائها من تصوير فيلم «عصابة عظيمة»، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «فركش عصابة عظيمة».