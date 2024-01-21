وطنيات مصرية وتابلوهات استعراضية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصول الباليه، تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 24 يناير على المسرح الكبير.

دار الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة

يبدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم كلمتين لكل من الشيخ الشعراوي والبابا شنودة، يليها فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعيلية وحادث الواحات، ثم يبدأ البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة، ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدي، حبيت بلدي، هنحب مين غيرها، زى ما هي حبها، يا حبيبتى يا مصر، إن كان ع القلب، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادى اسلمي، حبايب مصر.

وكذلك أيضا على باب مصر، أنا مصري ونوبي، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا، مصر التي فى خاطرى ، تسلم إيدك .. أداء لميس محمود ، ايمان ، محمد محمود ، ساندرا عماد ، شرف أحمد ، حبيبة ، مهدى محمد ، أحمد فايد ، أحمد طارق ، خالد ، رقية مصطفى ، زياد وليد ، حسام ، أحمد سامى ، ملك أحمد ، مريم حنفى ، أيتن محمد ، ملك جوهر ، شمس الدين ، لوچين تامر ، أمل أحمد ، أحمد مجدى و محمد البحيرى .