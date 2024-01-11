الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد على مسرح الجمهورية السبت

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على مسرح الجمهورية.

تفاصيل برنامج الحفل

ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال منير مراد والتي حملت طابعا خاصا يؤديها أحمد صبري، محمد متولي، حنان عصام، نهى حافظ، فرح الموجي.

معلومات عن زكي مراد

يذكر أن منير مراد فنان متعدد المواهب والتي تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حملت ألحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي، ولد في يناير 1922 وهو ابن الملحن زكي مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، بدأ مشواره الفني كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً خلال أربعينيات القرن الماضي، كانت بدايته الحقيقية بأغنية «واحد اتنين» للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام، ووضع أشهر ألحان الاستعراضات كما قدم وشارك في عدد من الأفلام السينمائية وتوفي في أكتوبر عام 1981.