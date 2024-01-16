افتتاح صالون الشباب في الأوبرا تحت عنوان «من أجل فن ينمو» الخميس المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثون من صالون الشباب، الخميس المقبل، في تمام الساعة 6 مساءا بقصر الفنون ساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

131 من شباب الفنانين يشاركون في 8 مجالات

ويشارك في هذه الدورة 131 فناناً من شباب الفنانين حتى سن 35 عاماً في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية إنَّه على مدار مسيرته وعبر جميع محطاته التي تصل بنا للدورة الرابعة والثلاثون كان صالون الشباب هو طاقة الأمل التي نترقبها كل عام طامعين أن تكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة.

وأضاف رئيس قطاع الفنون التشكيلية أنَّ «صالون الشباب سيظل بزخمه وأهميته يؤكّد كل عام أن الفن التشكيلي المصري مؤهل كتجلٍ أصيل من تجليات الحضارة والثقافة المصرية»